Бюджет Пенсионного фонда получил 53,206 млрд. грн. собственных поступлений

В январе-мае 2011 года бюджет Пенсионного фонда (ПФ) получил 53,206 млрд. грн. собственных средств, план поступлений выполнен на 102,9%.

Как сообщает департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета Министров, об этом сообщил председатель правления фонда Борис ЗАЙЧУК.

По его словам, рост поступлений достигнут благодаря нескольким факторам. «В первую очередь - это увеличение в январе-мае 2011 года фонда заработной платы на 116,4%, в результате чего страховые взносы выросли на 7,325 млрд. грн. Кроме того, увеличились поступление от предприятий угольной отрасли», - отметил он.

При этом председатель правления ПФ подчеркнул, что благодаря решению правительства относительно отмены моратория на уплату взносов за пять месяцев нынешнего года удалось получить от угольной отрасли 1,524 млрд. грн., что на 734,5 млн. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Другой позитивный фактор - внедрение обязательной ежемесячной уплаты единого социального взноса физическими лицами-предпринимателями, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Поступление от этой категории страхователей выросли в 3,5 раза», - констатировал Б.ЗАЙЧУК.