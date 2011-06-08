Тигипко обещает автоматизировать процедуры оформления соцпомощи

Министерство социальной политики Украины в рамках проекта со Всемирным банком завершает создание компьютерной системы, которая объединит все подразделения министерства и позволит им пользоваться едиными базами данных получателей соцпомощи. Это поможет ускорить процесс предоставления социальной помощи гражданам, а многие процедуры оформления того или другого вида помощи будут автоматизированы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО во время дискуссии «Повышение конкурентоспособности Украины: диалог на высоком уровне о роли информационно-коммуникационных технологий в развитии экономики знаний», сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина».

«В настоящее время создание программного продукта уже завершено. В ближайший год мы проведем тестирование системы и обучение персонала», – сообщил С.ТИГИПКО.

По его словам, компьютеризация социальной сферы завершится созданием социальной карточки гражданина, что позволит человеку получать информацию в электронном режиме, а не собирать справки по разным инстанциям. «Без единых электронных баз данных эта карточка не имеет смысла», – считает С.ТИГИПКО.