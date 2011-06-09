В Греции пройдет забастовка на всех предприятиях, подлежащих приватизации

Всеобщая конфедерация труда Греции проводит сегодня 24-часовую забастовку на всех предприятиях и в организациях, которые правительство страны собирается приватизировать.

Как передает ИТАР-ТАСС, акцию крупнейшего профобъединения частного сектора поддерживает и Высший совет профсоюза госсектора, призывавший госслужащих принять участие в забастовках в Афинах и Салониках. Профсоюзы протестуют против программы ускоренной распродажи госсобственности на общую сумму 50 млрд. евро, которую Греция собирается осуществить до 2015 года под давлением кредиторов из ЕС, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда.

В забастовке примут участие работники банков, государственных больниц, государственного страхового пенсионного фонда ИКА, Государственной энергетической корпорации, Организации связи Греции, водных компаний Афин и Салоник. Не будут работать и сотрудники местных администраций. Решили присоединиться к забастовке судьи и адвокаты, суточную забастовку объявило Греческое радио и телевидение, которому грозит приватизация части активов.

На целый день прекратится движение по железным дорогам, в том числе и по линиям пригородных электричек. Забастовка портовых работников будет проходить под лозунгом "Порты страны не продаются". Ожидаются перебои в работе столичного общественного транспорта, который будет ходить по сокращенному графику.

Профсоюзы предупреждают, что забастовочная активность усилится в следующие дни и достигнет своего пика 15 июня, на которое намечена всеобщая 24-часовая забастовка. Эта акция может привести к новому параличу железнодорожного и паромного сообщения в стране. Если в забастовке примут участие и греческие авиадиспетчеры, то не исключена возможность отмены в этот день множества авиарейсов.