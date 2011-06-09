«Укрзализныця» этим летом оздоровит почти 24 тыс. детей из семей железнодорожников

«Укрзализныця» этим летом оздоровит 23 648 детей из семей железнодорожников в ведомственных лагерях и санаториях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, в частности, в летнем сезоне 2011 года уже начали работать 24 ведомственные детские оздоровительные учреждения, в которых планируется оздоровление детей.

Традиционно особое внимание уделяется организации отдыха детей льготных категорий. В частности, в прошлом году из многодетных и малообеспеченных семей оздоровилось 1066 детей, сирот - 315, инвалидов - 69, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы - 347.