В ВР проблема с пенсионным законодательством

В Верховной Раде пока нет достаточного количества голосов для включения в повестку дня вопроса о пенсионной реформе.

Об этом сказал председатель ВР Владимир ЛИТВИН, отвечая вчера на вопросы журналистов о перспективах рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе на следующей пленарной неделе, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

«Этот вопрос возникнет уже на будущей неделе, не позднее вторника, - сказал он. - Но ситуация на сегодняшний день напряжена, 226 голосов для включения в повестку дня этого вопроса нет». В.ЛИТВИН подчеркнул, что необходимых голосов пока нет и среди проправительственных фракций, в том числе и самых больших.

Руководитель украинского парламента считает, что перед включением в повестку дня этого законопроекта его необходимо еще раз обсудить с правительством. «Нужно, чтобы правительство рассказало, чтобы была возможность задать вопросы, а главное - чтобы мы четко все осознали, в первую очередь люди поняли - что будет на выходе», - сказал В.ЛИТВИН. По его мнению, нужно отказаться от практики «продавливать какое-либо решение, лишь меняя номера под законопроектами».

Председатель Верховной Рады заявил, что отстаивает позицию относительно того, чтобы при проведении подобной реформы применялись принципы добровольности и принципы мотивации, чтобы каждый человек понимал, что он зарабатывает пенсию выше, если выходит на пенсию позже.

Как сообщал УНИАН, законопроект о реформировании пенсионной системы был зарегистрирован Кабинетом министров в парламенте 13 декабря (№ 7455). Позже документ был направлен в правительство на доработку.

1 июня в Верховной Раде был зарегистрирован доработанный законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».