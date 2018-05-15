Для Минсоцполитики 100-миллионный кредит оказался «лишним»

Власть неустанно и красноречиво акцентирует на необходимости формирования позитивного имиджа Украины на международной арене, поскольку это крайне важно для вливания в нашу экономику инвестиций. При этом ни слова не говорится о том, насколько эффективно эти средства используются. А не мешало бы отчитаться о проделанной «работе» по освоению зарубежных заемных денег, и главное не упустить время, а то проверяющие органы могут это сделать раньше и, увы, не в нужном для чиновников свете.

Для украинцев сценарий, говоря языком профессиональным, "нецелевого и неэффективного использования" стал привычен, реагируют на него по минимуму – все равно концов не найдешь. Но очередной факт выявления все же заставляет призадуматься (необходимая ремарка - увы, пока в стан "нецелевиков" попадают преимущественно чиновники предыдущей власти, и хотя дотошность и принципиальность контролирующих органов вдохновляет, однако кисловатая оскомина остается).

К примеру, Счетная палата на днях заявила о том, что Министерство социальной политики неэффективно использовало кредитные средства Международного банка реконструкции и развития (МБРР), получать которые начали еще в далеком 2005 году. Кредитный проект предусматривал внедрение на местном уровне современной единой технологии приема граждан, упрощение процедуры их обращения по поводу соцпомощи и улучшение условий работы самих соцучреждений. Для этого планировалось отремонтировать помещения и провести их техническое переоснащение. На все про все отводилось 2,5 года и ни много, ни мало - 100 млн. долл.

Время шло, и никого собственно не интересовал столь благородный проект. И вдруг Счетная палата обнаружила проблему – Минсоцполитики не оправдало надежды. Сроки выполнения проекта уже несколько раз срывались, как и графики освоения средств. Непонятно, зачем вообще брали в долг?

«Рассмотрев результаты аудита эффективности использования в 2010 году средств на внедрение этого социально значимого проекта, коллегия Счетной палаты констатировала, что Минсоцполитики совместно с Минэкономразвития (координатором реализации проектов, которые поддерживаются международными финансовыми организациями), Минфином и Госказначейством не обеспечили своевременного выполнения запланированных мероприятий в рамках его реализации», - отмечают в Счетной палате.

Кроме того, выявлено накопление кредиторской задолженности на 44 млн. грн. А на конец 2010 года на счетах Госказначейства сосредоточено было свыше 6 млн. грн. неосвоенных средств ссуды, т.к. ведомство совместно с Минфином не смогли обеспечить софинансирование проекта со стороны государства. В течение 2005-2009 гг. освоение кредитных средств составило около 20%, в 2010 году - 52,6%, однако проект не был реализован своевременно.

Из запланированных на 2010 год 25 договоров для реализации проекта заключены были лишь 11, к тому же с задержкой в среднем на 5 месяцев. С опозданием велась закупка оборудования для местных управлений труда, а предусмотренное их техническое переоснащение так и не состоялось. На реализацию проекта в 2010 году было направлено 451 млн. грн., неиспользованными остались 154 млн. грн.

Председателя Счетной палаты Валентина Симоненко возмутил тот факт, что даже в столице проект не завершили. «А кредит уже время отдавать, плюс комиссионные – в целом набегает почти 1 млрд. грн. Международные средства взяли под нужное социально важное дело, планы очертили благородные. Всемирный банк взялся помочь кредитами и грантами. А мы бездарно, бесхозяйственно разбазариваем финансы», - подчеркнул он.

К слову, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко недавно заявлял, что «там, где можно сэкономить, мы должны это делать». Так вот, в данной ситуации реализовать проект и означало бы реально "сэкономить".

Между тем, Минсоцполитики «в своем глазу бревна не замечает». В ведомстве заявляют о продвижении сотрудничества в рамках проекта. Как рассказал представитель министерства Сергей Третьяков, в первом квартале кредитор озвучил 6 претензий по поводу выполнения условий договора. В течение 2 месяцев недоработки были устранены, в частности, определены места, где разместятся центральный и резервный серверы для внедрения единой системы приема граждан в отделениях соцзащиты и труда, обеспечена техническая безопасность информации. В целом, как отметил С.Третьяков, договор пролонгировали до 31 декабря 2012 года. По его словам, на сегодня указанные управления обеспечены надлежащей техникой, необходимой для осуществления проекта, в течение года сотрудники будут проходить соответствующее программе обучение.

Остается порадоваться за инициативное руководство Минсоцполитики, которое нашло в себе «мужество» (правда, списывая по привычке все недоработки на предшественников), продолжить выполнение обязательств перед международными кредиторами, а также надеяться, что Счетной палате данный вопрос больше не придется отслеживать.

И несколько слов об ответственности. Остается неясным - каким образом общественность может контролировать выполнение (чаще невыполнение) обязательств со стороны правительственных чиновников. Поскольку отчеты о провалах, проблемах и некомпетенции чиновников у нас не практикуются, что играет на руку непрофессионалам «у руля». И возникают сомнения в их искренности, когда с таким подходом к делу они ужасно переживают за международный имидж Украины…

В заключении небезынтересный факт. 31 мая в СМИ был опубликован отчет Минсоцполитики о заключенных договорах по привлечению консультантов в рамках реализации проекта «Усовершенствование системы социальной помощи» на сумму в эквиваленте 4 млн. грн. Как пояснил С.Третьяков, эти средства являются грантом международного агентства CIDA - 3 млн. долл. на 5 лет. Они были потрачены на привлечение консультантов для определения эффективности работы социнспекторов в 5 пилотных управлениях труда и соцзащиты; разработку бренда информационной кампании по соцпомощи малообеспеченным семьям; внедрение усовершенствованной модели предоставления соцпомощи на местном уровне на базе 4-х управлений труда для определения последующей целесообразности внедрения этих моделей в масштабах страны.

В Министерстве агентству УНИАН пообещали предоставить результаты проведенной работы по реализации упомянутых проектов.

Юлия Главацкая (УНИАН)