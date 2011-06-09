«ЕДАПС» выиграл тендер МИДа на оформление загранпаспортов украинцев за рубежом

Консорциум «ЕДАПС» признан победителем конкурсных торгов по разработке прикладного программного обеспечения для Министерства иностранных дел и дипломатических учреждений Украины за рубежом. Как сообщили УНИАН в пресс-службе консорциума «ЕДАПС», официальное уведомление об этом Комитет по конкурсным торгам МИДа направил в адрес консорциума «ЕДАПС» 6 июня 2011 года.

Проект предусматривает внедрение в МИД Украины и заграничных дипломатических учреждениях Украины автоматизированной системы по централизованному оформлению загранпаспортов для украинцев, находящихся за рубежом. Консорциум «ЕДАПС» в рамках данного проекта внедряет информационную систему, обеспечивающую режим бесперебойного предоставления услуг по документированию и информационно-аналитическому обслуживанию пользователей системы 24 часа в сутки.

В пресс-службе напомнили, что 2008 году «ЕДАПС» провел работы для МИД Украины по установке оборудования, адаптации программного обеспечения Государственной информационной системы (ГИС), тестового подключения регионального центра МИД Украины к Главному вычислительному центру ГИС МВД Украины для обеспечения оформления загранпаспортов службами МИД Украины.

Справка УНИАН. Консорциум «ЕДАПС» - группа с полным циклом предприятий по производству и внедрению высокозащищенных идентификационных документов и информационных систем.

Паспорта и идентификационные документы, производимые «ЕДАПС», были признаны ICAO и ОБСЕ одними из лучших в мире.

Консорциум «ЕДАПС» обладает современными и полностью сертифицированными мощностями, включая одно из крупнейших производств по выпуску и аутсорсингу персонализации платежных карт VISA и MasterCard. «ЕДАПС» имеет опыт в защите документов и товаров с использованием технологий в области лазеров, поликарбоната, биометрии, деметаллизированных голограмм, контактных, бесконтактных чипов и IT-технологий.