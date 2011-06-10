Польша в I квартале выдворила в Украину почти 160 нелегалов

Польская пограничная служба в первом квартале текущего года передала украинским службам 158 задержанных на границе с Украиной нелегалов. За первые три месяца 2009 года было выдворено 154 нелегала.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные польских пограничников.

Польша в первом квартале выдворила из страны 640 нелегалов (+7%), 625 из которых переданы пограничным службам восточных соседей поляков: Украины, Беларуси и России.

15 человек выдворено в Литву, Словакию, Чехию и Германию, что более чем в два раза меньше показателей первых трех месяцев 2009 года.

Более 300 чел. отказано во въезде в Польшу в пунктах пропуска на аэродромах (на уровне прошлого года).

В Беларусь польские службы выдворили почти вдвое больше - 130 человек, а в Россию в 1,5 раза меньше – 14.

В то же время Польша в первом квартале приняла от других государств около 600 нелегалов (-36%), 460 из которых были иностранцами, а 140 поляками.

Больше всего переданных польским службам нелегалов-иностранцев задержано на аэродромах (свыше трехсот) и на границе Польши с Германией (80) и Чехией (50).

Украинцы, по данным польских пограничников, лидировали среди иностранцев, которые задержаны в Польше за нелегальное пребывание в стране: они составляли более 55% из всех около 520 задержанных нелегалов-иностранцев.

В пятерку лидеров также вошли граждане России чеченской национальности (11% среди задержанных), белорусы (5%), турки (4%) и грузины (3%).

Справка УНИАН. Польская пограничная служба преимущественно выдворяет из страны иностранцев, которые нелегально попали на территорию Польши, и когда выданная иностранцу виза утратила действие или он нарушил национальные правила трудоустройства.

Кроме этого, пограничники имеют право не впустить в страну иностранца даже с визой, если имеют сомнения относительно настоящей цели его приезда в Польшу.