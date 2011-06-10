Акимова надеется на принятие парламентом пенсионной реформы

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА надеется на принятие Верховной Радой пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

«Пенсионная реформа, я надеюсь, будет вынесена за пределы Кабинета министров Украины и за пределы залов общественных дискуссий уже в зал парламента», - сказала И.АКИМОВА.

Она напомнила, что многие болезненные вопросы пенсионной реформы были обсуждены со специалистами Всемирного банка и Международного фалютного фонда, где нашли понимание.

«Я надеюсь, что этот законопроект… все-таки пройдет в парламент и Украина пойдет по пути пенсионной реформы», - сказала первый заместитель главы АП.

Что касается установления максимального размера пенсий, И.АКИМОВА сказала, что здесь могут возникнуть вопросы. Однако она выразила надежду, что «на конституционном уровне они будут решены».

По словам И.АКИМОВОЙ, вряд ли можно представить другой путь выстраивания правильной и социально справедливой пенсионной системы, «если мы не ограничим максимальную пенсию для особо высокооплачиваемых государственных чиновников, которая на сегодняшний день порядка в 50-100 раз превышает минимальную пенсию».