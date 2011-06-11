Более 90 тыс. японцев остаются во временных убежищах после разрушительного землетрясения

В Японии более 90 тыс. человек продолжают жить в стесненных условиях во временных палаточных лагерях спустя три месяца после разрушительного землетрясения и цунами.

Как передает РИА «Новости», согласно плану правительства страны, идет постройка 52 тыс. домов для временного пользования лишившихся крова людей. На данный момент завершено строительство порядка 28 тыс. домов, однако многие беженцы отказались въезжать в такие дома, сославшись на то, что условия для проживания и предоставляемая им помощь лучше в эвакуационных центрах.

Кроме этого, достаточно медленно идет уборка мусора и завалов в пострадавших от стихии районах, что тормозит расселение лишившихся крова людей.