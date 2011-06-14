За лето будет наработан ряд законов для второго этапа пенсионной реформы - Тигипко

Вице-премьер-министр, министр социальной политики и труда Украины Сергей ТИГИПКО обещает на протяжении лета наработать ряд законопроектов, направленных на развитие пенсионной реформы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер".

"Я хочу комплексно принять несколько законов, и за лето я их подготовлю", - сказал С. ТИГИПКО.

Он отметил, что парламент должен вернуться к вопросу принятия этих законопроектов уже осенью текущего года.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что это касается второго уровня пенсионной реформы - внедрения персонифицированной системы.

"Человек сможет на свой персонифицированный счет ежемесячно отчислять какую-то часть средств. И это останется человеку", - сказал он.

С.ТИГИПКО также отметил, что необходимо решить еще одну проблему, которая возникает из-за того, что нельзя увеличивать нагрузку на отчисление из фонда заработной платы.

"Это будет значить практически стимулирование тенизации и задержку в приходе инвесторов в Украину", - убежден вице-премьер.