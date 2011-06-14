Парламент в четверг рассмотрит законопроекты о пенсионной реформе - Ефремов

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты, касающиеся пенсионной реформы, в четверг, 16 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он напомнил, что в парламенте зарегистрировано три соответствующих законопроекта.

А.ЕФРЕМОВ заверил, что все эти документы пройдут полное обсуждение и будут рассмотрены только в первом чтении.

«Будет рассмотрение по полной процедуре. И я не исключаю, что во второе чтение будут вноситься какие-то предложения», - сказал он.