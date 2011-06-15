Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает успешным начало реформирования медицинской сферы в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время посещений Черепашинецкой амбулатории общей практики семейной медицины в Винницкой области.

Глава государства положительно оценил первые результаты медицинской реформы в области, где в этом году начат пилотный эксперимент по реформированию системы здравоохранения. «То, что реформа начата, – хорошо. Медицина нуждается в серьезных изменениях – эта сфера сегодня имеет серьезные проблемы, которые нужны решать», – сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на примере Черепашинецкой амбулатории можно видеть эффект от начатой реформы. «За 5 месяцев мы уже улучшили качество медицинских услуг на первичном уровне. На четырех регионах Украины сейчас отрабатывается эта модель, в том числе в Винницкой области», – отметил он.

«Мы будем делать все, чтобы медицинские услуги были как можно более качественными, чтобы приблизить врача к человеку», – сказал Президент. В то же время глава государства будет требовать от чиновников на местах и врачей, чтобы они объясняли людям содержание реформы. В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что приехал посмотреть, прежде всего, на то, как работает медицинская система на селе, «потому что на селе наихудшая ситуация по стране».

Президент осмотрел помещение амбулатории и ознакомился с условиями пребывания больных. Глава государства вручил медикам сертификат на медицинское оборудование.

*** Винницкая область – одна из четырех областей Украины, где начат пилотный эксперимент по реформированию системы здравоохранения, который продлится три года. За пять месяцев эксперимента в Калиновском районе образован Центр первичной медико-санитарной помощи для объединения всех первичных заведений здравоохранения района. В январе текущего года решением сельсовета с. Черепашинцы сельская врачебная амбулатория передана Центру. После того, как такие же решения о передаче приняли все сельсоветы в районе, создано единое пространство первичной медпомощи, в том числе сконцентрирован бюджетный ресурс района на первичную помощь.

Черепашинецкая амбулатория общей практики семейной медицины обслуживает 1412 жителей села и является примером реформирования первичного уровня медицинской помощи. В амбулатории открыт дневной стационар на 4 койки и практикуется «стационар на дому». Положено начало подворовым обходам, патронажа детей раннего возраста и беременных, работы с хронически больными. В амбулаторию по графику организованы приезды врачей-специалистов из района.