Кабмин утвердил положение о Госреестре баз персональных данных

Кабинет министров Украины утвердил Положение о Государственном реестре баз персональных данных и порядок его ведения.

Соответствующее постановление от 25 мая № 616 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, Государственной службе по вопросам защиты персональных данных поручено до 1 июля 2011 г. принять меры по созданию Госреестра и обеспечить с этого срока регистрацию баз персональных данных в указанном Реестре по результатам рассмотрения заявлений владельцев баз персональных данных о такой регистрации. Держателем Реестра является Государственная служба Украины по вопросам защиты персональных данных (ГСЗПД), которая обеспечивает его создание и ведение.

Положением установлено, что администратором Реестра является государственное предприятие “Информационный центр” Министерства юстиции, которое обеспечивает техническое и технологическое создание и сопровождение программного обеспечения Реестра, предоставление регистраторам доступа к нему, сохранение и защиту данных, которые содержатся в Реестре.

ГСЗПД предоставляет информацию из Реестра, в том числе выдержки из него, по запросу какого-либо физического или юридического лица в соответствии с законодательством о защите персональных данных, об обращении граждан и о доступе к публичной информации.