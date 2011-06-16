Правоохранительные органы реформируют. Янукович поручил создать рабочую группу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил главе Администрации Президента Сергею ЛЁВОЧКИНУ подготовить предложения по созданию рабочей группы по реформированию правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание рабочей группы по вопросам реформирования уголовного судопроизводства.

Глава государства отметил необходимость разработать концепцию реформирования правоохранительных органов.

«В данном документе должны быть отображены структурные изменения, пути повышения эффективности правоохранительных органов, усиления и кадрового, и ресурсного обеспечения. Реформирование должно гарантировать демократический общественный контроль над деятельностью этих органов», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ поручил главе АП в течение двух недель подготовить предложения по созданию рабочей группы, которая будет разрабатывать концепцию реформирования правоохранительных органов.