Число зарегистрированных безработных сократилось на 5,3% – до 549,2 тыс. чел.

В Украине в мае т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось на 5,3%, или на 30,7 тыс. человек, по сравнению с апрелем, и на 1 июня составило 549,2 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

С начала года количество безработных выросло на 0,8%, или на 4,3 тыс. чел. (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. чел.).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2011 года составил 2% от общего количества населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 июня т.г. получали пособие по безработице, составило 406,1 тыс. чел., что на 3,7%, или на 15,5 тыс. чел., меньше по сравнению с данными на 1 мая т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 июня 2011 г. составила 817,17 грн., что на 2,22 грн. больше, чем на 1 мая т.г.