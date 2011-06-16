Кабмин не будет настаивать на ограничении максимального размера пенсий - Тигипко

Правительство не будет настаивать на сохранении в законопроекте о пенсионной реформе нормы об ограничения максимального размера пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Верховной Рады вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, представляя правительственный проект Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Он отметил: «Осознаем возможность неподписания закона при наличии нормы об ограничении уже назначенных сверхвысоких пенсий максимальным размером и обращения в Конституционный Суд Украины».

«В связи с этим мы не будем настаивать на том, чтобы оставить эту норму при рассмотрении законопроекта во втором чтении», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Вице-премьер напомнил, что в правительственном законопроекте предлагается ограничить максимальный размер пенсии 10-ю прожиточными минимумами. По его словам, сегодня эта сумма составляет 7640 грн.