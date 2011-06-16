В Украине в мае на 10 рабочих мест претендовало 60 человек
17:09, 16 июня 2011Соцполитика
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В Украине в мае 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 60 человек (на 1 января т.г. – 88 человек).
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.
Согласно сообщению, при этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, на 1 июня 2011 года составило 565,9 тыс. человек, что на 31,4 тыс. человек меньше, чем на 1 мая т.г.
На 1 июня 2011 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 95 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).
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