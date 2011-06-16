ВР поддержала в первом чтении законопроект о пенсионной реформе

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 245 из 381 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

«За» голосовали 187 народных депутатов из фракции Партии регионов, 13 из фракции НУ-НС, 15 из группы «Реформы за будущее», 20 из фракции Народной партии и 10 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщина" и КПУ.

Законопроектом определяются параметры функционирования ІІ уровня (накопительного) пенсионной системы. Перечень страховых взносов в накопительный пенсионный фонд предлагается ввести, начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда (ПФ). Предусматривается, что второй уровень будет основан на таких параметрах: участниками этой системы будут лица, которым на дату введения системы исполнилось не больше 35 лет; размер страхового взноса будет составлять 2% с дальнейшим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%; администрирование страховых взносов накопительной системы будет осуществлять ПФ.

Через 2 года после начала уплаты страховых взносов по накопительной системе ее участники будут иметь право выбрать негосударственные пенсионные фонды для накопления пенсионных средств.

В соответствии с пояснительной запиской к документу, предлагается также ограничить максимальный размер пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (с 1 апреля 2011 года – 7,64 тыс. грн.), с распространением этого ограничения на пенсионеров, которым пенсия назначена до вступления в силу законопроекта; уменьшить размер пенсии с 90 до 80% зарплаты госслужащих; выплату досрочной (за полтора года) пенсии госслужащим, депутатам, прокурорам, судьям проводить лишь для неработающих пенсионеров; ограничить заработок для назначения пенсии народным депутатам, судьям, прокурорам, военнослужащим суммой заработной платы, на которую начисляется единый соцвзнос, как для других категорий пенсионеров.

Кроме того, законопроектом предусматривается повысить пенсионный возраст для мужчин-госслужащих до 62 лет, начиная с 2013 года, постепенно в течение 4 лет; этот возраст будет предельным, институт продолжения пребывания на госслужбе будет отменен. Также предусмотрено назначение досрочных пенсий народным депутатам, в случае завершения их депутатских полномочий, не за два года до достижения пенсионного возраста, а за полтора.

С целью улучшения условий пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы при выходе на пенсию предлагается ввести единовременную помощь в размере 10 назначенных им пенсий.

Предусматривается постепенно, в течение 10 лет, увеличить необходимую выслугу для назначения пенсии военнослужащим и некоторым другим лицам с 20 до 25 лет, внедрив при этом ее календарное исчисление.

Для заинтересованности лиц в более длительной трудовой жизни предусматривается:

упростить механизм увеличения размера пенсии по выбору лица при отсрочке срока выхода на пенсию, в пределах первых 5 лет повышать пенсии на 0,5% за каждый месяц более позднего выхода на пенсию, в случае работы свыше 5 лет – увеличивать на 0,75% при выходе на пенсию. При этом при достижении пенсионного возраста от лица не будет нужно обращение в пенсионный орган об отсрочке назначения пенсии.

Предлагается также повысить минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет, а для вновь назначенных пенсий повысить нормативную продолжительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере для женщин с 20 до 30 лет и для мужчин с 25 до 35 лет.

Правительство, как и в предыдущем варианте законопроекта, в новом также продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста для женщин. В частности, пенсионный возраст для женщин, которые получают пенсию, в соответствии с общим законом, будет повышен с 55 до 60 лет, начиная с 1 сентября 2011 года, с постепенным увеличением его на 6 месяцев ежегодно в течение 10 лет. Возраст для женщин для получения государственной соцпомощи будет повышен с 58 до 63 лет.

Законопроектом предусмотрены компенсаторы в связи с повышением пенсионного возраста для женщин: за каждые полгода более позднего выхода на пенсию женщина получит увеличенную на 2,5% пенсию (за 5 лет отсрочки пенсия увеличится на 25%);

В течение 3 лет предлагается предоставить возможность добровольного выхода на пенсию неработающим женщинам после достижения 55 лет.

Для уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных в разные годы, предлагается пересмотреть порядок назначения, перерасчета пенсий: для назначения пенсии брать размер средней зарплаты за 3 календарных года, которые предшествуют году обращения за назначением пенсии, а перерасчет пенсии проводить из средней зарплаты, по которой назначена (перечисленная) пенсия; проводить перерасчет пенсий работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, только после достижения пенсионного возраста; проводить назначение пенсий по зарплате только по данным персонифицированного учета, а по желанию лица с учетом заработной платы за 60 месяцев до введения персонифицированного учета – до 1 июля 2000 года; усовершенствовать механизм исчисления коэффициента зарплаты для лиц, которые получали помощь по безработице, или осуществляли уход за ребенком до 3 лет, ребенком-инвалидом.

В то же время, ожидаемый в 2011 году дефицит бюджета ПФ в размере 17,8 млрд. грн. покрывается за счет средств госбюджета. Реализация законопроекта, по мнению его авторов, позволит сократить дефицит в 2011 году на 211,6 млн. грн. Предусматривается, что при принятии законопроекта уменьшение расходов солидарной системы пенсионного страхования в 2012 году будет составлять 2,501 млрд. грн.

Законопроект о реформировании пенсионной системы был зарегистрирован Кабинетом Министров в парламенте 13 декабря 2010 года (№7455). Позже документ был направлен в правительство на доработку.