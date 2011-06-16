Эксперты: Украина не получит безвизового режима с ЕС до начала Евро-2012

Украине не стоит надеяться на получение безвизового режима с Европейским Союзом до 2012 года, считают эксперты. По их прогнозам, к тому времени Киеву удастся завершить только выполнение первой фазы Плана действий по либерализацию визового режима, передает «Немецкая волна».

«Для того чтобы ввести безвизовый режим, Украина должна выполнить набор критериев. До этого момента ставить вопрос так просто некорректно», – сказал начальник отдела юстиции, свободы и безопасности департамента Евросоюза в МИД Украины Егор БОЖКО. По его словам, Украина на переговорах с ЕС о либерализации визового режима исходит именно с этой позиции.

Как сказал научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО, регулярные прогнозы депутатов о введении безвизового режима с ЕС уже за два-три года сформировали в обществе неадекватные ожидания и являются ничем иным, как популистскими заявлениями. По его мнению, такие прогнозы дезориентируют общество, поскольку не указывают на проблемы, которые еще следует преодолеть: "Вопрос безвизового режима - это даже не вопрос заключения двустороннего соглашения. Потому что безвизовый режим предоставляется решением Совета ЕС. А некоторые наши депутаты, даже с багажом посольской работы, этого не знают", – отметил А.СУШКО.

Он не исключил, что первый этап выполнения Плана действий по либерализацию визового режима, который предусматривает урегулирование законодательной базы страны, может быть завершен до конца этого года. А в случае, если бюрократические препятствия и нехватка политической воли у правительства замедлят этот процесс – этот этап завершится в середине будущего года. Затем Украине надлежит выполнить "вторую имплементационную фазу, которая продлится дольше, чем первая, законодательная", сказал эксперт. Более точно спрогнозировать ее завершение, по его словам, не позволяет большое количество факторов, которые будут влиять на ее ход. По мнению А.СУШКО, часть этих факторов зависит не только от Украины.

Эксперт не исключил, что во время принятия Евросоюзом политического решения о безвизовом режиме для Украины ситуация может осложниться из-за обострения миграционной ситуации в Европе и мире, или в результате других политических рисков внутри отдельных европейских государств.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении по ассоциации в начале 2007 года, а о зоне свободной торговли – в начале 2008 года.

Стороны надеются закончить переговоры в этом году.

План действий по либерализацию визового режима был предоставлен Украине 22 ноября 2010 года.

31 мая 2011 года комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о прогрессе в переговорах между Украиной и ЕС об ассоциации и отмене виз.