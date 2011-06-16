Тигипко прогнозирует, что ВР до конца сессии примет пенсионную реформу в целом

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что в целом Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» будет принят на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня во время брифинга в парламенте.

«Сейчас в течение недели мы должны посмотреть на те предложения, которые будут внесены, отработать вместе с профильным комитетом и после этого на последней пленарной неделе с 5 по 8 июля мы должны принять закон в целом», - сказал он.

С.ТИГИПКО заметил, что, безусловно, без эмоций такие вопросы, как пенсионная реформа, обсуждаться не могут.

«Но мне понравилось, что, в конце концов, большинство Верховной Рады ответственно подошло к судьбе наших пенсионеров», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что сейчас стоит задача по отработке предложений, которые будут поданы между первым и вторым чтениями.