75% номерного фонда здравниц и отелей Крыма уже продано на лето – министр АРК

75% номерного фонда здравниц и отелей Крыма уже продано на лето. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым – министр курортов и туризма АРК Георгий ПСАРЕВ.

“Сегодня в Крыму уже продано на все лето 75% номерного фонда наших здравниц и отелей. Но отдохнуть в Крыму возможно – места еще есть», - сказал он. По его словам, при этом в целом ценовая политика, несмотря на подорожание продуктов и других ресурсов, осталась на уровне прошлого года.

Как отметил Г.ПСАРЕВ, наилучшие показатели демонстрируют отели, прошедшие категоризацию, в которых даже в зимний и весенний период была неплохая загрузка. В частности, на начало года в Крыму было всего 15 отелей 3-х, 4-х звезд. На сегодня – 27 отелей 3-х, 4-х звезд, кроме того, появился первый пятизвездочный отель – в Ялте. «До конца года количество «звездных» отелей достигнет 50-ти», - отметил Г.ПСАРЕВ.

Как сообщил он, на сегодня в Крыму более 500 пляжей. При этом, если в 2009 году бесплатным был 61 пляж, в 2010 г. - 91 пляж, то на сегодня на полуострове 207 бесплатных пляжей.

По словам Г.ПСАРЕВА, Крым теперь становиться популярным для отдыха круглый год. «У нас с этого года отсутствует понятие начало сезона - с 1 мая или с 1 июня, как это было раньше, - мы начали сезон с 1 января и планируем закончить 31 декабря», - отметил он.

По его данным, по итогам первого квартала т.г. доходы от курортной сферы в Крыму выросли на треть, а загрузка санаториев зимой была на четверть больше, чем в прошлом году. “Мы удовлетворены и итогами весеннего сезона: нам удалось принять больше туристов, чем в прошлом году, почти на 5%. При этом рост произошел именно за счет организованных туристов, то есть тех, кто прибыл в Крым по путевкам. Таких туристов на 1 июня стало на 25 тысяч больше, чем в прошлом году – 205 тысяч туристов. Это абсолютный рекорд за все годы независимости страны среди числа организованных туристов в весенний период», - сказал Г.ПСАРЕВ.

По его данным, всего по итогам зимнего и весеннего курортных сезонов в Крыму отдохнуло более 900 тысяч туристов. По состоянию на 17 июня, количество отдохнувших в Крыму составило 925 тыс. человек. В туристическом потоке по-прежнему преобладают туристы из Украины – 73%, России – 20%, Беларуси – 2,5%, Прибалтики – 1,5%, а также туристы из Польши, Германии, Чехии и стран Азии.