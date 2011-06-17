Сессия будет продлена, если ВР не успеет принять закон о пенсионной реформе, - Литвин

Если Верховная Рада не успеет до конца текущей сессии принять закон о пенсионной реформе, то сессия будет продлена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в интервью телеканалу «Рада».

Отвечая на вопрос, будет ли до конца сессии принят закон о пенсионной реформе, В.ЛИТВИН сказал: «Если не успеем до конца сессии, то сессия будет продлена».

«На сколько? Это будет зависеть от того, насколько мы будем готовы принять компромисс. Мы не можем здесь пережать друг друга, мы не должны исходить из принципа – отрапортовать. Мы уже нарапортовались достаточно», - отметил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР напомнил, что у народных депутатов, правительства, Нацбанка и Президента, которые являются субъектами законодательной инициативы, есть две недели для внесения поправок в этот законопроект.

В.ЛИТВИН отметил, что после того, как законопроект будет доработан, он будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

«В этом плане стахановские темпы демонстрировать не нужно», - сказал В.ЛИТВИН.

Напомним, что 16 июня вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сказал, что в целом Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» будет принят до конца текущей сессии.