Дефицит бюджета ПФ сократился на 40% - до 17,8 млрд. грн. – Минсоцполитики

Дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФ) на 2011 год составляет 17,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.

«Более чем на 40% дефицит Пенсионного фонда в 2011 году сократился, по сравнению с дефицитом в 2010 году», - отметил В.НАДРАГА.

Как сообщал УНИАН, дефицит бюджета Пенсионного фонда за 2010 год увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн, до почти 37,5 млрд. грн.

«В 2009 г. было 30 миллиардов гривен (дефицит бюджета ПФ - УНИАН), в 2010-м … - 37 млрд. 482 млн.», - сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Напомним, в конце 2010 года в правительстве ожидали, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2010 году составит 26,6 млрд. грн., а в 2011 году благодаря реализации пенсионной реформы – 18 млрд. грн. Кроме того, в правительстве обещают, что в результате пенсионной реформы в 2014 году бюджет ПФ может быть бездефицитным.