Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил медиков с профессиональным праздником и напомнил, что реформирование сферы здравоохранения является приоритетом реформ.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Обращаясь к медикам Президент отметил: «Сегодня вам приходится работать в чрезвычайно сложных условиях. Система здравоохранения с хроническими болезнями и утраченным временами на быстрое выздоровление может превратиться в безнадежного пациента. Именно поэтому приоритетной задачей программы реформ определена коренная модернизация медицинского обслуживания, цель которой – сделать медицину доступной и качественной для каждой украинской семьи».

Глава государства заметил, что ключевым тезисом реформы «достойная заработная плата и социальные гарантии для медицинских работников». «Надеюсь на ваше понимание продолжительности процесса реформирования, ведь только рост экономики обеспечит существенное увеличение финансирования отрасли», – говорится в поздравлении главы государства.

«Ежедневный добросовестный труд всех работников сферы здравоохранения, их высокий профессионализм и преданность делу – это залог лучшего будущего Украины. Ведь здоровье нации – наше самое большое богатство», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и пожелал медикам крепкого здоровья, добра и успехов на благо украинского народа.