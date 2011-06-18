В Виннице заработал «Подольский туристическо-информационный центр». Он разместился в Водонапорной башне, которая является символом города.

Как сообщил УНИАН начальник отдела по делам молодежи и туризма Винницкого городского совета Руслан АНФИЛОВ, «центр будет предоставлять услуги по встрече и сопровождению гостей Винницы, предоставлению информации о музеях, гостиницах, ресторанах и кафе, о туристических маршрутах и транспорте».

Кроме того, в перечень услуг, которые будут предоставляться в центре, входит бронирование гостиниц, продажа билетов и сувениров, организация всех видов коллективных и индивидуальных экскурсий, в том числе и на трамвае-кафе «Везунчик» и пр.

Также, по его словам, в центре можно будет подобрать и приобрести туристические путевки для путешествий по Украине и за границу.

Р.АНФИЛОВ рассказал, что на сегодняшний день в Подольском туристически-информационном центре работает коллектив специалистов, которые могут предоставить необходимую консультацию по вопросам туризма, подобрать экскурсию и запланировать туристическое путешествие.

«Уже изготовлены туристические карты Винницы на украинском, русском, английском и польском языках и сформированы туристические предложения винничанам для успешного летнего отдыха, путешествий в Крым, Турцию, Италию, Францию, Испанию и другие интересные места», - сообщил Р.АНФИЛОВ.

Подольский туристически-информационный центр - это и «визит-центр» для встречи и сопровождения гостей города, и экскурсионное бюро, и туристическое агентство.

Только за подготовительный месяц сотрудники центра успешно приняли 4 иностранные делегации, организовали 12 экскурсий для школьников и 5 экскурсий для студентов, отправили 3 коллектива в путешествие в Польшу. Трамвай-кафе «Везунчик» каждую субботу выходит в рейс, а стюардессы рассказывают о Виннице.