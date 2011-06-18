Коммунисты будут проводить акции протеста против пенсионной реформы - Симоненко

Коммунисты будут проводить акции протеста против принятия пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО на пресс-конференции.

Он отметил, что «нужно поднимать людей».

«Мы, коммунисты, готовы к этому, и будем этим заниматься», - добавил он.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул: «Мы будем организовывать протестные выступления, чтобы не произошло принятие этой пенсионной реформы».

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», который был подан Кабинетом министров Украины.