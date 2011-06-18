Коммунисты будут проводить акции протеста против пенсионной реформы - Симоненко
14:29, 18 июня 2011Соцполитика
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Коммунисты будут проводить акции протеста против принятия пенсионной реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО на пресс-конференции.
Он отметил, что «нужно поднимать людей».
«Мы, коммунисты, готовы к этому, и будем этим заниматься», - добавил он.
П.СИМОНЕНКО подчеркнул: «Мы будем организовывать протестные выступления, чтобы не произошло принятие этой пенсионной реформы».
Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», который был подан Кабинетом министров Украины.
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