Около 44 млн. беженцев зарегистрировано в мире в 2010 году - доклад ООН

Число беженцев в 2010 году составило 43,7 миллиона человек, причем 80% из них - жители развивающихся стран.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в докладе управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ), опубликованном во всемирный день беженцев, который отмечается в понедельник.

В 2009 году их число составляло - 43,3 миллиона.

Как отмечается в докладе, количество лиц, не имеющих гражданство, в 2010 году составило 3,5 миллиона человек. При этом, согласно неофициальным данным, их было 12 миллионов.

Число лиц, перемещенных внутри страны, составило 27,5 миллиона, ищущих убежища - 850 тысяч человек, отмечается в докладе.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) - ведущее гуманитарное учреждение в системе ООН по оказанию помощи беженцам. Его важнейшей функцией является предоставление международной защиты - попытка обеспечить уважение основных прав человека в отношении беженцев, в том числе получения убежища, а также недопущение принудительного возвращения никого из них в страну, где они имеют основания опасаться репрессий.

В 1951 году Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предложило к ратификации конвенцию "О статусе беженцев", в которой определены права людей, вынужденно покидающих свой дом, и обязанности государств по отношению к этим людям. С тех пор конвенцию ратифицировало свыше 140 государств.