Россия и ЕС составляют план перехода к безвизовому режиму – Лавров

Москва. Россия и Европейский Союз составляют план перехода к безвизовому режиму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ сказал на пресс-конференции в Москве.

«В результате настойчивой работы экспертов на саммите (Россия-ЕС - УНИАН) в Нижнем Новгороде, который состоялся буквально несколько дней назад, руководители России и ЕС констатировали прогресс в составлении совместного перечня шагов, осуществление которых позволило бы перейти к безвизовому режиму», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, этот перечень сейчас досогласовывается.

Глава МИД РФ отметил, что Россия выступает за то, чтобы этот перечень был конкретным, и выполнение всех его пунктов будет означать автоматический переход к безвизовому режиму.

Он напомнил, что еще в 1990 году ОБСЕ в своих декларациях на высшем уровне провозгласило принцип свободы передвижения, упрощения визовых режимов, однако с тех пор сделано не много.

С.ЛАВРОВ отметил, что РФ и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. При этом он подчеркнул, что пора перейти к безвизовому режиму.

«Мы бы предпочли иметь безвизовый режим на всем евроатлантическом пространстве», - сказал он.