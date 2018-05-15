Трудовые права «надомников» и офисного персонала уравняют?

Термин фрила́нсер (англ. freelancer - свободный копьеносец, наёмник; в переносном значении - вольный художник) последнее время стал особо популярным. И это связано с тем, что все больше людей отказываются от офисных «посиделок», предпочтение отдают работе «на удаленке». Не последнюю роль в этом сыграл интернет. При этом в процесс все больше вовлекаются работодатели. Данный рынок, достаточно развитой в Европе и Америке, стремительно растет и в Украине. Как свидетельствуют социологические опросы, 8 из 10 украинцев мечтают трудиться исключительно на себя. Работать фрилансером может практически каждый. Самые востребованные в этой сфере - программисты, дизайнеры, журналисты, копирайтеры, переводчики, корректоры.

Фриланс притягателен рядом плюсов. Это и свободный график работы, и отсутствие транспортных проблем, и привычная обстановка без контактов с коллегами-раздражителями, ответственность только за определенный фронт работ, и главное – возможность международного сотрудничества и работа на нескольких клиентов одновременно. Перечисленное притягивает новичков, но данный сегмент рынка делает ставку на профессионалов.

Между тем, все перечисленные «привилегии» свободных художников тускнеют на фоне минусов их деятельности - практически отсутствуют гарантированная оплата труда, социальный пакет (выходные, отпуска, больничные), возмещение затрат на рабочее место и прочие обязательства работодателя, которые он берет перед работником и обязан их выполнить согласно законодательству. В ином случае, как показывает практика, нарушение трудового законодательства заканчивается разбирательством в суде, чего напрочь лишен фрилансер.

Изменить ситуацию можно только путем создания законодательной базы. Этой теме и была посвящена 100-ая ежегодная сессия Международной конференции труда. В ее рамках представители правительств, работников и работодателей приняли ряд международных норм, призванных улучшить условия труда десятков миллионов людей, работающих на дому. К их числу относятся и те, кто трудится в домохозяйствах.

«Впервые мы распространили действие норм Международной организации труда (МОТ) на неформальную экономику, и этот прорыв имеет огромное историческое значение», - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия.

На конференции была принята Конвенция МОТ о фрилансерах (396 голосами «за» при 16 «против» и 63 воздержавшихся), а также соответствующие Рекомендации (434 голосами «за» при 8 «против» и 42 воздержавшихся). Стоит отметить, что Международная организация труда – единственное подразделение ООН, действующее на принципах трипартизма - каждое из 183 государств-членов представлено в МОТ двумя делегатами от правительства, одним от работодателей и одним от работников, причем каждый из них наделен правом независимого голосования.

***Международная организация труда (МОТ) - специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международных признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году. МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав. В системе ООН МОТ обладает уникальной трехсторонней структурой, в которой объединения работодателей и трудящихся имеют равный голос с правительствами в работе руководящих органов МОТ. Международное бюро труда (МБТ) в Женеве является секретариатом МОТ, ее оперативной штаб-квартирой, исследовательским и издательским центром.

Порядковые номера двух принятых трудовых норм – Конвенции № 189 и дополняющей ее Рекомендации № 201 – указывают на число трудовых норм, принятых МОТ со времени ее основания в 1919 году. Конвенции МОТ представляют собой международные договоры, обязательные для исполнения присоединившимися к ним государствами, в то время как рекомендации МОТ содержат разъяснения относительно того, как применять соответствующие конвенции.

Принятые МОТ нормы устанавливают, что работники, занятые на удаленке должны пользоваться теми же основными правами, что и другие категории работников. Речь, в частности, идет об одинаковой с другими работниками продолжительности рабочего времени, об еженедельном непрерывном отдыхе не менее 24 часов, о лимите оплаты труда в неденежном выражении, о четком информировании работника о сроке и условиях занятости, а также о соблюдении основополагающих принципов и прав в сфере труда, включая свободы объединения и право на коллективные переговоры.

По оценкам МОТ, составленным на основе национальных обзоров и итогов переписей населения в 117 странах, численность работающих на дому в мире составляет, как минимум, 53 миллиона. Однако, по мнению экспертов, этот показатель в действительности достигает 100 млн. человек, с учетом того, что речь во многих случаях идет о скрытой либо нерегистрируемой занятости.

Новая конвенция определяет домашний труд как работу, осуществляемую в домохозяйстве либо для домохозяйства. Она распространяется на всех работников, кто трудится на дому, при этом предусматриваются дополнительные меры, направленные на защиту работников, которые в силу своего юного возраста, по причине национальной принадлежности либо по причине проживания у хозяев, могут подвергаться дополнительным рискам, которым не подвергаются другие работники.

В соответствии с процедурами МОТ новая конвенция вступит в силу после ее ратификации первыми двумя государствами. Заработает ли данная норма в Украине, покажет время…

Нина Сорока (УНИАН)