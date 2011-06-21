В Украине будет применена шоковая терапия - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в Украине будет применена шоковая терапия при проведении реформ.

Об этом он сказал в интервью газете «Правда» (Словакия), сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

На вопрос, готов ли он даже пожертвовать потерей популярности ради изменений к лучшему в будущем, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: "Я никогда не пойду на то, чтобы обманывать людей. Я всегда им говорю правду. Это мой принцип, которому я никогда не изменял ".

По его словам, "модернизация страны, повышение экономического уровня и, тем самым, улучшение жизни людей - это именно та программа, с которой я вступил в предвыборную борьбу". Он добавил, что "страна была больная" и "необходимо было лечение".

В.ЯНУКОВИЧ отметил: "У меня не было выбора. Мне пришлось лечить эффективно, и следовательно, только хирургическим методом. Он неприятен и сопровождается болью. Но, с другой стороны, - это эффективная процедура ".

По его словам, цель начатых реформ - развитие современной европейской демократической страны, которая также станет высокоразвитой и конкурентоспособной.

На вопрос о бюрократии, которая препятствует реформам, Президент отметил, что "проблема неспособных или некомпетентных чиновников существует в каждой стране". По его словам, "преодолеть эту проблему можно на выборах".

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: "Вся моя предыдущая жизнь была борьбой. Я уже привык к этому. Для меня главное: борьба должна быть в пределах правил ".