"Социальные" иски: платить не будут, и суд не поможет…

Социальные выплаты – предвыборная палочка-выручалочка для украинских политиков. Ею пользоваться они научились как заправские фокусники. Правда, фокусники для них не совсем подходящий термин, скорее, прохиндеи. Все их предвыборные заискивания перед электоратом оборачиваются бюджетными манипуляциями, которые, как показала жизнь, заканчиваются урезанием обещанных во спасение грошей. Причем с каждым годом профессионализм факиров совершенствуется. Например, нынешняя власть не упала в депрессию от нависших над страной долгов, никак не штопающегося дефицита госбюджета на всевозможных уровнях, а стала тщательно разрабатывать законодательство в правильном для нее направлении – не то что бы будет сокращать многочисленные пособия и помощь, а куда круче – ограничит выплату в принципе. Да так все изыскано в сводах законов выписала, что и комар (в виде европейских судов, которые завалины исками обворованных украинцев) носа подточить не сможет. Причем самым раздражающим моментом во всей этой истории является то, что «иллюзионисты» в своих вступлениях продолжают декларировать – жить будем лучше, к очередному времени году (любят говорить к осени, зиме…) доходы украинцев вырастут, мы постараемся. От таких обещаний ожидаешь одних неприятностей. Цель верхов понятна – выйти сухими из воды с минимальными потерями и максимально удовлетворенными потребностями. Непонятно другое – что делать нам, в принципе главной составляющей, не побоюсь этого слова, величия государства – народу?..

Еще в декабре 2010 года, неоднократно повторяя во всех эфирах, что денег нет (о чем в принципе говорили честно), представители Кабмина настраивали на худшее – соцгарантии будут урезать. Предупреждали – в 2011 году на выплату социальной помощи бюджету не хватает 160 млрд. грн. Причем проблема списывалась на несостоятельность прошлой власти. В принципе, «прошлая» - это и нынешняя тоже, т.к. долги собирались не одну тройку лет. Такое положение дел спровоцировало массовые иски украинцев в суды, их больше миллиона. Видимо, прошлая власть была вполне удовлетворена тем, что все эти обращения к служителям Фемиды оставались пылиться на полках в поисках средств для оплаты. То есть, можно было не платить. Но писать не запрещали. И люди продолжали увеличивать объем исков, в т.ч. в Европейский суд по правам человека. Он отреагировал – потребовал принять экстренные меры для удовлетворения решений, для чего нашему государству всего на всего не хватает бюджета. Но согласно Конституции Украины (ст.22), сужение существующих прав граждан недопустимо. Спрашивается, что власти делать. Нужно придумать так, чтобы не сокращать выплаты, но и исков бы не было – зачем же позориться на международном уровне. Кабмином был разработан законопроект "О гарантиях исполнения решений суда" (от 14 января т.г. №7562), которым предусматривается ограничение или отмена льгот для шахтеров, врачей, учителей, ученых, ветеранов войны, инвалидов войны, «чернобыльцев» всех категорий, участников боевых действий, ветеранов труда и многих других категорий граждан. И основное - предлагается не указывать в законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, все будет определяться решениями правительства.

Депутаты долго обходили непопулярный документ, который сразу же после регистрации в Верховной Раде стал в СМИ топ-темой. Тогда власть пошла «другим путем» - подала в ВР новый законопроект, название которого вполне безобидное - «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2011 год». Депутатам пояснили, что им предусматривается значительное улучшение социального обеспечения бюджетной сферы. Но есть в данном документе (№8654) еще один пункт – соцвыплаты будут определяться не размерами согласно законам, а постановлениями Кабмина. То есть, в рамках бюджетных средств. Депутаты, видимо, читая между строк, 14 июня т.г. проголосовали «за», а Президент уже 16 июня подписал закон.

Что имеем на деле – подавать в суд на невыполнение государством госгарантий вы, конечно, можете, но ваш иск не будет удовлетворен, т.к. к тому времени появится постановление правительства, что бюджетные средства не позволяют сейчас оплачивать эти нужды. Регионалы добились своего, правда, не экономическим путем, а политическим.

Как отмечает Виктория Голуб, исполнительный директор Правовой группы “Доминион”, “данный закон никоим образом не ограничивает непосредственно само право граждан на обращение в суд, поскольку последнее предусмотрено Конституцией Украины (ст.55). Также согласно ст.124 Конституции и ст.5 Закона "О судоустройстве и статусе судей", правосудие в Украине осуществляется исключительно судами, а судебные решения являются обязательными к исполнению. Но в данном случае, «внедряя» такой механизм (законопроект №8654) в сфере регулирования социальных выплат – «при определенном условии» - правительство Украины, не нарушая конституционное право гражданина обращение в суд и право на получение социальных выплат фактически ограничивает основания для его обращения в суд».

Новшество не могло остаться незамеченным – 15 июня в парламенте зарегистрирован проект постановления Верховной Рады (N 8654-П) об отмене решения о принятии за основу и в целом законопроекта №8654, т.к. оно было принято с грубым нарушением требований Конституции и Регламента ВР.

Все происходящее - горькие последствия работы народных избранников, которые введением своей карточки в систему для голосования продвигают в жизнь абсолютно безответственные решения. На сегодня Украина имеет несколько сотен миллиардов гривень долга по льготам перед своими гражданами. А для их выплаты у государства возможностей нет и, как пообещал глава Минюста Александр Лавринович, «никогда не будет».

Может, стоит в целом пересмотреть социальную политику, аннулировать добрую половину бесконечно растущих на обещаниях депутатов как на дрожжах льгот, заменить их действенной адресной помощью. Об этом много говорят, но ничего конкретно не делают. Шаг, конечно, болезненный, но рано или поздно без него не обойтись. Вдумайтесь, только к 1 апреля валовый внешний долг Украины составил более 120 млрд. долл. - 84% ВВП.

А Президент считает, что во втором полугодии зарплаты и пенсии необходимо повысить. «Идет перевыполнение доходной части бюджета. Нужно посмотреть, возможно, во втором полугодии мы можем немножко повысить заработные платы, пенсии, посмотреть по Пенсионному фонду, что у нас там делается, какие проблемы», - отметил Виктор Янукович.

Интересно, когда «посмотрят», что еще придумают…

Елена Быстрицкая (УНИАН)