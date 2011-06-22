Евродепутат Мирский: "Мы можем подсказать Украине, как выполнить требования ЕС"

Депутат Европарламента, один из соорганизаторов группы «Друзей Украины» Александр МИРСКИЙ (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Латвия) заявляет о готовности «подсказать Украине, как выполнить требования ЕС для упрощения виз».

Об этом он заявил в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Есть Еврокомиссия, есть Европейский совет, Европарламент, которые дали Украине те задания, которые нужно выполнить. Мы можем только подсказать, как их выполнить. Мы можем, если кто-то, ну предположим, найдется какой-то нечестный чиновник или человек, который физически не любит Украину и вставляет палки в колеса. Мы можем его найти. Вот эти задачи мы можем выполнить», - сказал депутат.

При этом отметив, что многое будет зависеть от выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима, А.МИРСКИЙ также добавил, что депутаты Европарламента могут помочь Украине в убеждении коллег в том, что украинцы не представляют опасности для граждан ЕС, особенно после событий в Африке и последовавшего затем наплыва иммигрантов в ЕС.

«В этой связи мы всегда говорим, что украинцы – они европейцы. Они очень любят свою Родину, и нам не грозит, что миллионы украинцев приедут в Европу, сядут на социальное пособие, на голову европейцам. Это не так. Украинцы - трудолюбивый, очень отзывчивый, добрый и светлый народ, я имею в виду жителей Украины всех национальностей», - сказал евродепутат.