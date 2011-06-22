Завтра профсоюзы в последний раз предложат депутатам изменить пенсионную реформу

Завтра в Киеве во время круглого стола профсоюзы и эксперты обнародуют требования к изменениям пенсионной реформы, которые, по их мнению, смогут ослабить ее негативные социальные последствия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

Во время работы участники предложат шаги по увеличению поступлений в Пенсионный фонд, уменьшению коррупции в системе пенсионного обеспечения и конкретные механизмы поддержки слоев населения, которые в первую очередь пострадают от проведения пенсионной реформы.

«Завтрашнее объявление требований – это последний шанс не для нас, а для депутатов и правительства. Последний шанс прислушиваться к тем предложениям, которые смогут ослабить социальный удар по миллионам украинцев. Нынешний вариант пенсионной реформы мало чем отличается от первого варианта, который уже вызвал негативный резонанс в обществе. Чтобы помочь власти и гражданам как-то исправить ситуацию, эксперты и профсоюзы заявят о тех вещах, которые еще можно откорректировать во время второго чтения законопроекта», - считает председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

В свою очередь заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО заявил, что «важным аспектом нашего мероприятия является то, что в нем примут участие представители правительства и народные депутаты, которые предложили альтернативные подходы к пенсионной реформе. Поэтому будем иметь уникальную возможность разработать консолидированный документ, который снимет социальное напряжение в обществе».

В мероприятии примут участие: председатель Национального форума профсоюзов М.ЯКИБЧУК, заместитель председателя НФПУ Г.КАБАНЧЕНКО, председатель Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, помощник министра внутренних дел Украины Виктор ДОРОШЕНКО, начальник обеспечения и контроля социальных выплат департамента финансов Министерства обороны Украины Игорь БАТУРШИН, председатель Конфедерации профсоюзов Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ, экс-первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО, генеральный секретарь Всеукраинского конгресса профсоюзов Петр ПЕТРИЧЕНКО.

Круглый стол на тему «Последний шанс откорректировать пенсионную реформу: предложения профсоюзов, экспертов и политиков» пройдет в четверг, 23 июня, в информагентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4). Начало – в 11.30.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона по пенсионной реформе. В соответствии с ним, в Украине будет проходить увеличение пенсионного возраста для женщин, мужчин-госслужащих и военнослужащих.