В Одессе подведены итоги социальной акции "ПриватБанка" для пенсинеров «Мечты сбываются»

Свыше 4 тысяч клиентов "ПриватБанка" приняли участие в уникальной акции «Мечты сбываются» для держателей пенсионных карт, итоги которой сегодня подвела в Одессе директор Южного регионального управления банка Елена ЯКОЛИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии чествования победителя Е.ЯКОЛИНА сообщила, что победительницей 3-месячной социальной акции, имя которой определили сами посетители веб-сайта "ПриватБанка" – владельцы пластиковых пенсионных карт MasterCard и Приватбанка, стала одесситка Юлия КРИВОРУЧКО. Выделенный ей банком приз за победу в акции за лучшую мечту составил 15 тыс. грн.

«Именно заветная мечта клиентки банка Ю.КРИВОРУЧКО, бабушки 7-летней больной сложной формой детского церебрального паралича внучки Ярославы, которая стремится во что бы то ни стало излечить девочку путем выигрыша в акции курса дельфинотерапии – признана большинством участников акции ПриватБанка самой благородной, - отметила Е.ЯКОЛИНА. - Поскольку владелица пенсионной карты банка, принимая участие в акции, думала не о себе, а написала, что мечтает выиграть в виде приза сертификат на оплату курса дельфинотерапии для ребенка, страдающего мышечной слабостью и нарушением координации движений».

Три других победителя социальной акции «Мечты сбываются» – жители Черновцов, Ривного и Хмельницкого – Галина ГРИЩЕНКОВА, Ольга ЛИХОГЛЯД и Виталий Станкевич отмечены банком призами в размере 7,5 тыс. грн.

Как отметила директор Южного регионального управления "ПриватБанка", «участники акции «Мечты сбываются» убедились, что для осуществления совей мечты нужно сделать всего один шаг – открыть пенсионную пластиковую карту MasterCard в банке, что не только удобно, но и выгодно. Поскольку с этой картой пенсионер может получить пенсию в любое время суток в любом городе страны. Он больше не будет привязан к какому-либо числу или времени, не понадобится подстраиваться под график работы местного почтальона, который приносит пенсию».