Безработица в Польше в мае составила 12,2%

Варшава. Уровень безработицы в Польше в мае снизился до 12,2% с 12,6% месяцем ранее, сообщил польский государственный комитет статистики в среду.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польской статистики, в прошлом месяце количество безработных опустилось ниже 2 млн. человек - до 1,962 млн.

В мае зарегистрировано 174,4 тыс. безработных против 169,6 тыс. месяцем ранее.

Количество вакансий в прошлом месяце составило 48 тыс. по сравнению с 44 тыс. в феврале и 51 тыс. в мае прошлого года.

По данным Госкомстата, более 80% зарегистрированных безработных поляков не имели права на получение помощи по безработице.

Опрошенные агентством Reuters эксперты прогнозировали снижение безработицы в мае до 12,1%.

Как сообщал УНИАН, в марте безработица в Польше снизилась до 13,1% с максимальных за последние шесть лет 13,2% в феврале.

Справка УНИАН. Безработица в Польше резко начала снижаться после вступления страны в Европейский союз в 2004 году, достигнув в октябре 2008 года рекордно низких 8,8% после 20% шесть лет назад.

Количество безработных снова начало увеличиваться после начала мирового финансового кризиса осенью 2008 года.

В 2010 году безработица, которая в феврале достигла 13%, c марта благодаря сезонным работам снижалась, достигнув к августу 11,4%.