Эксперты: пенсионная псевдореформа ориентируется на борьбу с последствиями, а не причинами

Предложенная правительством пенсионная реформа, является псевдореформой и ориентируется на борьбу с последствиями, а не причинами проблем в пенсионном обеспечении.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение было озвучено сегодня в ходе состоявшегося в УНИАН круглого стола на тему: «Последний шанс скорректировать пенсионную реформу: предложения профсоюзов, экспертов и политиков».

Так, заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО отметил, что проект закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», как в прошлой, так и в новой редакции, предлагает украинскому обществу псевдореформу. Вместо проведения комплекса стратегических мероприятий по ликвидации основных экономических, социальных, демографических причин дефицита Пенсионного фонда, законопроект направлен на решение только одного тактического задания — сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда.

«В новой версии Пенсионной реформы, предложенной правительством, не учтены основные замечания, высказанные профсоюзами, а именно — не созданы три базовых механизма пенсионной реформы: во-первых, не предложены новые механизмы наполнения Пенсионного фонда, во-вторых, не созданы механизмы сохранения пенсионных средств, и, в-третьих, не озвучены способы борьбы с коррупцией в системе пенсионного обеспечения» - подчеркнул Г.КАБАНЧЕНКО.

«Это нельзя назвать пенсионное реформой, только ущемлением социальных гарантий граждан» - говорит председатель Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Также она отметила, что «любые реформы обречены на неудачу, если общество их не понимает».

В тоже время бывший первый замминистра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО отметил, что для того, чтобы пенсионная реформа была популярной, нужно чтобы при ее проведении существовал баланс между интересами граждан и государства.

По его мнению, принятие предложенного правительством законопроекта приведет к разбалансированию пенсионной системы.

П.РОЗЕНКО отметил, что на сегодня нет политической воли разобраться со спецпенсиями, при этом власть пытается провести пенсионную реформу за счет малообеспеченного населения.

Кроме того, он подчеркнул, что в предложенном варианте пенсионной реформы повышение пенсионного возраста не является основным негативным моментом. Так, кроме повышения пенсионного возраста предусмотрено изменение механизма начисления пенсии, а также повышение пенсионного стажа на 10 лет. Эти две нормы снизят пенсии граждан где-то на 250 грн.

В свою очередь председатель Всеукраинского конгресса профсоюзов Петр ПЕТРУЧЕНКО уверен, что главная причина дефицита Пенсионного фонда - не демографические проблемы, а несовершенство экономики и наличие в ее структуре огромного теневого сектора.

Он считает, что решение проблемы тенизации зарплат позволило бы увеличить поступления в ПФ на 40 млрд. грн., еще около 2 млрд. грн. можно получить, решив проблемы задолженности по уплате взносов в ПФ, а также 1,5 млрд. грн. - за счет восстановления сбора с операций купли-продажи безналичной валюты.

По мнению П.ПЕТРУЧЕНКО, говорить о повышении пенсионного возраста можно не ранее чем через 5 лет, да и то, только если удастся решить проблемы тенизации экономики.

Народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ считает, что на сегодня вместо пенсионной реформы в стране происходит «геноцид пожилого населения», и что вместо обещанной властью, так нужной экономике «шоковой терапии», население «получило шок без терапии».