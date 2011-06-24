Милиция окружила Печерский суд. Там собралось более 1,5 тыс. сторонников Тимошенко

Представители правоохранительных органов сегодня утром окружили здание Печерского районного суда Киева, где в 9.00 должно начаться предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители не пропускают к зданию суда как сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, так и журналистов.

Правоохранители перенаправляют журналистов к другому кордону милиции, мотивируя это тем, что именно там есть проход. На представителей правоохранительных органов не действуют слова журналистов, что это является препятствованием их профессиональной деятельности.

Некоторым журналистам повезло пройти через кордон только благодаря помощи народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины».

На Крещатике по обе стороны с флагами стоят более полутора тысяч сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.