Туск назвал «ужасным политическим сигналом» ограничение движения в Шенгенской зоне

Варшава. Глава польского правительства Дональд ТУСК назвал «ужасным политическим сигналом» возможность введения новых механизмов ограничения движения в рамках Шенгенской зоны без детальных консультаций.

Об этом он сказал польским журналистам в Брюсселе.

«Сначала мы должны получить от Европейской комиссии детальное описание этого механизма, увидеть, как он должен выглядеть, и тогда, возможно, вместе примем решение», - сказал Д.ТУСК, которого цитируют польские СМИ.

Д.ТУСК выступил против объявления Европейским Советом новых ограничений по итогам двухдневного саммита в Брюсселе.

По словам премьера Польши, его страна поддерживает меры по противодействию нелегальной миграции, но новые механизмы не должны подрывать одну из основ Европейского Союза - свободное передвижение граждан.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Д.ТУСК заявлял, что Польша, которая присоединилась к Шенгенской зоне в конце 2007 года, будет выступать против введения контроля на границах государств - участниц зоны.

Расширения контроля на границах между шенгенскими странами активно требует Франция.

Шенгенский кодекс позволяет вводить странам-членам контроль на границах до 30 дней в случае угрозы для общественной безопасности.

Шенгенская зона, в которую входят 22 из 27 государств Евросоюза, а также Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, была создана в 1985 году.