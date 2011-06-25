Между государствами ЕС могут возобновиться проверки на границах

Между государствами - членами Европейского Союза могут возобновиться проверки на границах.

Как сообщает «Немецкая волна», об этом договорились лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Такое решение стало реакцией на увеличение потока мигрантов. Учитывая поток беженцев из стран Северной Африки, 27 стран - членов ЕС готовы в исключительных случаях разрешить ограниченные во времени проверки на границах в пределах Шенгенского пространства. Такая формулировка содержится в проекте итоговой декларации саммита, который обнародовали немецкие СМИ.

В документе записано, что Еврокомиссия должна до сентября разработать соответствующее предложение, какие изменения нужно внести в Шенгенское соглашение о безвизовом передвижении и отмене контроля на границах.

Лидеры Евросоюза отмечают, что принцип свободного передвижения в пределах ЕС остается в силе. Проверки могут осуществляться только на отдельных территориях и только в промежуток ограниченного времени. В частности, они возможны лишь «в действительно критических ситуациях, когда страна-член больше не в состоянии исполнять свои обязательства по предотвращению нелегальной миграции из третьих стран». Речь идет о возможных негативных последствиях для других стран.

Поводом для возможного возобновления проверок на границах в пределах Евросоюза стал майский спор между Францией и Италией из-за африканских беженцев и мигрантов. Италия выдала тысячам мигрантов из Туниса шенгенские визы, с которыми они отправились дальше во Францию. В ответ Франция на некоторое время закрыла свою границу с Италией. Обе страны выступили инициаторами изменений в европейском законодательстве.

Не все страны ЕС разделяют позицию правительств в Париже и Риме. По данным СМИ, правительство Германии настроено в этом вопросе скептически. Недавно в Евросоюзе вспыхнул спор и вокруг Дании, которая заявила о намерении ввести проверки на границах с Германией и Швецией.

Шенгенское соглашение считается одним из базовых в европейском законодательстве. Договор от 1985 года делает возможным свободное передвижение в Европе без проверок на границах.