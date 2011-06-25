КГГА планирует создать коммунальное предприятие по развитию туризма
17:42, 25 июня 2011Соцполитика
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Киевская городская государственная администрация планирует создать коммунальное предприятие по развитию туризма в городе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления экономики и инвестиций КГГА Игорь ДОВБАНЬ в ходе общественного обсуждения проекта Стратегии развития Киева до 2025 года, посвященного развитию туризма в столице.
По его словам, на следующей неделе будет объявлен международный конкурс на должность руководителя коммунального предприятия, которое будет заниматься развитием туризма.
«Я думаю, что депутатский корпус нас поддержит в создании коммунального предприятия», - сказал И.ДОВБАНЬ.
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