В Харькове около 2 тысяч чернобыльцев протестуют против сокращения пенсий и соцгарантий

В Харькове около 2 тысяч чернобыльцев протестуют против сокращения пенсий и социальных гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, часть представителей харьковского общественного объединения инвалидов Чернобыля «Чернобыльский Спас», Союза чернобыльцев Украины, районных в области организаций чернобыльцев собрались перед зданием Госпрома, где размещено Главное управление труда и социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации, остальные – в актовом зале в помещении Госпрома.

По словам члена Координационного совета чернобыльских организаций при облгосадминистрации Валерия БЕЛЯКОВА, чернобыльцы, дети войны, военные пенсионеры обеспокоены изменениями к законодательству о назначении пенсий.

В.БЕЛЯКОВ отметил, что среди чернобыльцев распространяются слухи о том, что руководство Пенсионного фонда разослало в местные управления письма с приказом не выполнять решения судов о назначении чернобыльцам пенсий, а поэтому есть угроза сокращения социального обеспечения ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

Житель Краснограда, ликвидатор аварии на ЧАЭС, инвалид 3-й группы Владимир ПИКАЛОВ отметил, что многие чернобыльцы сейчас выплачивают кредиты, и после уменьшения пенсии они не смогут своевременно вернуть долги.

Начальник Главного управления Пенсионного фонда в Харьковской области Виктор АЧКАСОВ, выступая перед чернобыльцами, заверил, что все решения судов о назначениях пенсий, которые вступили в силу, будут выполняться, и уже назначенные пенсии уменьшены не будут.

В свою очередь, председатель объединения «Чернобыльский Спас» Борис КОРОТКОВ отметил, что чернобыльцы Харькова после полученных разъяснений будут держать на контроле выплату пенсий ликвидаторам аварии и пока не будут организовывать «второго социального Майдана».

«Кабинет министров Украины якобы начинает войну против чернобыльцев, детей войны и военнослужащих. Было принято решение отменить решение судов. Пока еще мы контролируем процесс, потому что от этой власти можно ожидать неординарных выпадов. После этих разъяснений мы подождем, но народ готов поехать и в Киев», - сказал он.