Реформам мешают популизм политиков и нежелание граждан брать ответственность – Тигипко

Вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что проведению реформ в стране мешают популизм политиков и нежелание граждан брать на себя ответственность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Сильной Украины».

«Основными препятствиями на пути реформ являются популизм политиков и нежелание граждан брать на себя ответственность за свое благополучие. Но сейчас нужно забыть о собственных интересах и действовать в интересах страны», - заявил С.ТИГИПКО.

Кроме того, комментируя массовые беспорядки в Греции, связанные с принятием парламентом пакета мер по сокращению госрасходов, С.ТИГИПКО отметил, что популизм и необеспеченные доходами бюджетные расходы являются основными факторами для возможности экономической катастрофы в любой стране.

«В Греции - один из самых низких в Европе уровень производительности труда, при этом самая короткая рабочая неделя и огромные расходы на социальные пособия. Как результат – страна стала банкротом и выживает только за счет помощи извне. Социализм всегда обходится слишком дорого. Но расставаться с ним многие не желают. Это более чем актуально и для Украины», - отметил лидер «Сильной Украины».

По мнению С.ТИГИПКО, Украина также имеет неконкурентоспособную экономику и сегодня для страны жизненно необходимо провести глубокую модернизацию и обеспечить динамичное развитие.