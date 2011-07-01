Чехия закрыла визовый отдел своего Генконсульства в Донецке

Министерство иностранных дел Чешской Республики заявило о том, что вынуждено закрыть визовый отдел Генерального консульства Чехии в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация размещена для всеобщего ознакомления в Донецке на входе в Генконсульство, а также на официальном сайте Генерального консульства Чешской Республики в Донецке.

«Согласно решению Министерство иностранных дел Чешской Республики от 1.07.2011 г., будет закрыт консульский отдел Генерального консульства ЧР в Донецке. К такому техническому шагу МИД ЧР прибегло вследствие длительного бездействия украинской стороны в вопросе административного обеспечения деятельности подразделения», - говорится в информации.

Между тем, отмечается в сообщении, «на сегодняшний день указанные меры носят технический характер и будут отменены, как только украинская сторона сделает нормальным осуществление процедуры оформления виз во всех консульских учреждениях ЧР в Украине».

Далее сказано, что с 1 июля 2011 жители Донецкой, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, Севастополя и Автономной Республики Крым должны подавать заявления на краткосрочные визы лично в консульском отделе Посольства Чехии в Киеве.

Также отмечается, что в Киеве Посольство Чешской Республики в Украине увеличит количество заявлений, подаваемых на шенгенские визы индивидуально.

На сайте Генконсульства объясняется, что «основанием для введения вышеупомянутых мероприятий стало то, что Министерство иностранных дел Украины до сих пор не дало согласие на приезд нового Генерального консула в Донецке, ходатайство о котором чешское Министерство иностранных дел подало еще 23 февраля 2011 года».

В результате такого промедления Генеральное консульство ЧР в Донецке уже месяц работает без руководителя.

МИД Чешской республики также не может без нового Генерального консула назначить на должность еще одного консульского дипломата. Другой консульский работник с 7 июня ожидает оформления нового идентификационного удостоверения, которое является основным документом, который делает возможным его пребывание и работу в Украине.

«В связи с вышеуказанными причинами консульство не может обеспечить в полном объеме и качественно прием и рассмотрение заявлений украинских граждан на краткосрочные и долгосрочные визы», - говорится в официальной информации.

Украинские идентификационные удостоверения или регистрации для пребывания в Украине безрезультатно ждут на протяжении нескольких недель и даже месяцев в общей сложности 11 сотрудников всех трех представительных учреждений Чешской Республики в Украине, из которых 7 - это работники, которые непосредственно занимаются рассмотрением заявлений на визы.

В то же время в официальной информации на сайте Генконсульства ЧР в Донецке подчеркивается, что «сотрудникам Посольства Украины в Праге и Генерального консульства Украины в г. Брно чешские идентификационные удостоверения выдаются без проволочек в течение нескольких дней».

«Министерство иностранных дел Чешской Республики неоднократно обращало внимание украинской стороны на указанные проблемы и 21 июня 2011 направило официальное ходатайство относительно ускорения решения сложной ситуации. МИД ЧР предупредило, что в случае бездеятельности украинской стороны будет вынуждено прибегнуть к дальнейшим мероприятиям, которые повлияют на скорость и количество визовых заявлений, которые будут приниматься к рассмотрению», - заключено в официальном информационном сообщении Генконсульства ЧР в Донецке.