Тигипко настаивает на принятии нового Трудового кодекса и законов о детенизации доходов

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО убежден, что Украине крайне необходимо принятие нового Трудового кодекса и пакета законов по детенизации доходов.

Об этом он заявил, комментируя результаты исследования Всемирного банка по теневой занятости, согласно которым почти 5 млн. работоспособных украинцев работают без официального оформления трудовых отношений, что ставит Украину на одно из первых мест в мире по объемам теневой экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина», по мнению С.ТИГИПКО, «борьба с нелегальной занятостью и зарплатами в конвертах одними только административными мерами неэффективна». Политик отметил, что для повышения уровня легальной занятости нужно применять экономические стимулы и совершенствовать законодательство.

«Большинство нарушений в сфере трудовых отношений объясняется излишне сложными процедурами найма и увольнения, предусмотренными действующим Кодексом законов о труде, который был принят еще в советские времена и сегодня устарел, – заявил С.ТИГИПКО. – От этого страдают и работники, которые остаются без будущей пенсии, без больничных и отпускных, и государство, которое недополучает значительные поступления».

«Мы должны узаконить временную занятость в сельском хозяйстве и строительстве и либерализовать рынок труда. Только так мы сможем защитить работников и повысить ответственность работодателей», - отметил лидер «Сильной Украины».