Уровень безработицы в Европе не изменился

Брюссель. В мае 2011 года уровень безработицы в еврозоне с учетом поправки на сезонность не изменился по сравнению с апрелем, составив 9,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в мае также не изменился по сравнению с апрелем и составил 9,3%.

В мае 2011 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Нидерландах (4,2%), Австрии (4,3%) и Люксембурге (4,5%).

Наибольший уровень безработицы в мае 2011 г. наблюдался в Испании (20,9%), Литве (16,3% в первом квартале) и Латвии (16,2% в первом квартале).

По данным Евростата, в целом в мае не имели работы 15,510 млн. человек в еврозоне и 22,378 млн. – в ЕС-27.

В мае 2010 года уровень безработицы в еврозоне составлял 10,2%, в ЕС-27 – 9,7%.

В зону евро с января 2011 года входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.