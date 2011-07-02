Власти Мариуполя призвали горожан сообщать о бомжах для их обследования на холеру

Мариупольские городские власти обратились ко всем горожанам с просьбой в случае выявления лиц без определенного места жительства и ведущих асоциальный образ жизни, сразу сообщать об их местонахождении в гуманитарный отдел горсовета или по телефонам 103 и 102 для их дальнейшего обследования на холеру.

Об этом сообщает местный сайт ilich.in.ua со ссылкой на начальника управления здравоохранения Мариупольского горсовета Александр ЖЕЛЕЗНЯКА.

По его словам, «данная категория людей нездорова, у них очень велик риск заражения любыми инфекционными заболеваниями». «Эти люди, как обезьяна с гранатой. Неизвестно, что они сделают в следующий момент и куда пойдут. Такой человек, сам того не осознавая, заключает в себе угрозу для всех горожан», - сказал А.ЖЕЛЕЗНЯК.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача для города Мариуполя – изолировать этот контингент людей, которые традиционно обитают в местах массового скопления горожан: на рынках, пляжах, парках и скверах.

А.ЖЕЛЕЗНЯК сообщил, что «на вызов от жителей оперативно выезжает специальная бригада и доставляет бездомных людей в изолятор при горбольнице №1 для обследования».

Начальник горздравуправления констатировал, что в настоящее время в изоляторе при горбольнице №1 находится 8 человек, накануне еще 6 бездомных были госпитализированы в инфекционные отделения для последующего лечения.

А.ЖЕЛЕЗНЯК заверил, что проблем с локализацией очага холеры в Мариуполе нет, а холерный госпиталь полностью обеспечен дезсредствами, лекарствами и постельными принадлежностями - закуплены даже локтевые дозаторы.

Он напомнил, что на содержание госпиталя из городского бюджета было выделено дополнительное финансирование в размере 335 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Мариуполе с подозрением на заболевание холерой был госпитализирован 19-й местный житель. Этот мужчина нигде не работал, проживал в Ильичевском районе города, вел асоциальный образ жизни и периодически купался в реке Кальчик в районе промышленных стоков.

27 июня в больницу Мариуполя с заболеванием холерой был доставлен молодой человек без определенного места жительства.

Всего с 29 мая в городе официально было подтверждено 18 случаев заболевания холерой и 9 случаев вибриононосительства у клинически здоровых людей.