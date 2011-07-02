В Дании одобрен закон о восстанавлении пунктов пропуска внутри Шенгенской зоны

В Дании одобрен закон, восстанавливающий постоянные пункты пропуска на ее границах внутри Шенгенской зоны.

Таким образом, устраняется последняя помеха на пути к реализации правительственного плана по борьбе с ростом преступности и наплывом нелегальных иммигрантов, сообщает Би-Би-Си.

В пятницу Финансовый комитет датского парламента, состоящий из 17 членов, объявил об одобрении законопроекта. Незадолго до этого попытка оппозиционных депутатов отклонить закон потерпела фиаско.

Действия Дании уже вызвали острую критику в Германии, а также в руководстве Евросоюза, где заявили, что пограничный контроль нарушает правила ЕС о свободном перемещении внутри Шенгенской зоны. Противники закона в самой Дании называют его уступкой националистам, бизнесмены опасаются, что он ударит по датскому экспорту, а местные жители предвидят длинные очереди автомобилей на границе.