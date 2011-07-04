Лукашенко обвинил внешние силы в навязывании Беларуси «цветную революцию»

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО обвинил внешние силы в попытках навязать стране сценарий «цветной революции».

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», вчера в Минске, открывая парад в честь Дня независимости Беларуси, А.ЛУКАШЕНКО сказал: «Они стремятся разрушить общественное согласие и поставить Беларусь на колени».

На главную площадь Минска А.ЛУКАШЕНКО приехал вместе с младшим сыном Николаем.

Во время выступления Президента на площади должна была пройти несанкционированная акция, которую организует группа в Интернете "Революция через социальные сети". Жителей города призывали приходить на площадь и хлопать в ладоши, когда будет говорить А.ЛУКАШЕНКО, не давая таким образом ему выступать.

На Привокзальной площади в Минске, где проходила несанкционированная акция протеста, были задержаны несколько десятков человек.

Как сообщает Би-Би-Си, для разгона участников акции милиция применила слезоточивый газ.

На месте проведения акции вспыхнули стычки с милиционерами. Милиция перекрыла Привокзальную площадь и выходы из метро и объясняла происходящее проведением спецмероприятия.

По информации «Газеты.ру», после того, как милиция разогнала акцию оппозиции, на Привокзальную площадь прибыли съемочные группы государственного телевидения, чтобы снять сюжет о том, что в центре Минска «все спокойно».