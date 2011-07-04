Кабмин сегодня должен дать ответ комитету ВР по вопросам пенсионной реформы

Правительство сегодня должно дать ответ профильному комитету Верховной Рады по проблемным вопросам законопроекта о пенсионной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов председатель Комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранам и инвалидам Валерий СУШКЕВИЧ сообщил, что в пятницу, 1 июля, члены комитета встречались с вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИПКО. На встрече было предложено «найти вариант улучшения всех позиций» данного законопроекта.

«Сегодня к обеду правительство обещало дать ответ по тем проблемным моментам, которые волнуют общество», - сказал В.СУШКЕВИЧ.

На Согласительном совете народный депутат от КПУ Валентин МАТВЕЕВ требовал от имени фракции рассматривать законопроект о реформировании пенсионной реформы по полной процедуре, которая отвечает требованиям Регламента Верховной Рады.

В ответ председатель ВР Владимир ЛИТВИН сказал, что парламент будет рассматривать все поправки к законопроекту, на которых настаивают народные депутаты. На сегодняшний день, по его словам, к данному законопроекту поступило 1096 поправок.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ настаивает на том, чтобы комитет сгруппировал все поправки по направлениям, чтобы депутаты по несколько раз не голосовали за одни и те же предложения, потому что это будет «добавлять ненужной работы в сессионном зале».

В четверг, 7 июля, на вечернем заседании ВР планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».